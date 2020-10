Críticas a Cristiano Ronaldo: «Filosofia 'Kaizen' não é para pessoas com egos enormes»

Cristiano Ronaldo testou negativo à Covid-19 e o seu regresso aos relvados está cada vez mais perto. Durante os 19 dias de isolamento, o internacional português foi publicando nas redes sociais imagens e mensagens dando mostras de como estava e nesta sexta-feira referiu a filosofia de 'Kaizen', o que despertou naturalmente interesse sobre o tema.





Cristiano Ronaldo volta às redes sociais e não resistiu a soltar um 'siiiii' Cristiano Ronaldo volta às redes sociais e não resistiu a soltar um 'siiiii'

A carregar o vídeo ...

A filosofia Kaizen "não é indicada para pessoas com egos enormes, excesso de confiança e mania de grandeza", refere Beatriz Villagrasa, psicóloga espanhola: "O princípio que rege o método Kaizen é de melhoria contínua e gradual, é o que nos leva a alcançar as grandes mudanças, que nos aproximam da realização dos nossos objetivos"."Não vejo Cristiano Ronaldo com as características de uma pessoa que precisa de usar este método e não deveria recorrer a ele de uma forma tão leviana", criticou a psicologa espanhola, em declarações ao 'As'.