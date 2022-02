Cromo da Panini de Cristiano Ronaldo no Sporting foi vendido por 70 mil euros

Um cromo da Panini de Cristiano Ronaldo, da época 2002/03, no Sporting, foi vendido nos Estados Unidos por 80 mil dólares, cerca de 70 mil euros, segundo avança o 'Daily Mail' em Inglaterra. O leilão aconteceu em New Jersey ontem à noite.Segundo o jornal, existem apenas 200 cromos do primeiro ano da carreira de Ronaldo, os chamados 'rookie', avaliados pelas casas da especialidade. Destes, apenas duas dezenas estarão em condições consideradas ótimas pelos colecionadores, graduados com nota 10, o que os torna muito valiosos.O cromo em causa foi leiloado pela Goldin, com a oferta mais alta a atingir os 80 mil dólares.Jamie Salt, diretor da leiloeira, explicou por que razão o 'cartão' atingiu um valor tão elevado: "Este cromo representa um dos maiores jogadores de sempre e é oficial. Fez parte de um conjunto produzido em Itália exclusivamente para o mercado português. Não há muitos exemplares e este sobreviveu ao longo dos anos. Muitas pessoas deitam-nos fora ou queimam e poucos sobrevivem em tão boas condições", explicou aquele responsável."Há apenas uns 200 exemplares deste cromo certificados e este era um dos 22 que foram classificados como estando num ótimo estado", acrescentou Jamie Salt.Cristiano Ronaldo, de 37 anos, deixou o Sporting em 2003 para rumar ao Manchester United, clube ao qual voltou depois de bem sucedidas passagens pelo Real Madrid e pela Juventus.