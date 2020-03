O jornal espanhol 'Marca' revela esta sexta-feira todo o 'filme' que levou à presença de Cristiano Ronaldo no último domingo no Santiago Bernabéu para assistir ao duelo entre Real Madrid e Barcelona. Segundo o jornal espanhol, tudo começou quando Ronaldo soube do adiamento do jogo da Juventus devido ao surto do coronavírus.





Aí, logo na sexta-feira, decidiu ligar a Florentino Pérez para tentar perceber a possibilidade de ir ver a sua antiga equipa. O presidente merengue aceitou de imediato o pedido feito e colocou em marcha todo um operativo para receber o melhor marcador da história do clube.Quase em segredo - "muito poucos funcionários souberam", escreve a 'Marca' -, Florentino tratou de tudo para que no domingo Ronaldo tivesse possibilidade de apoiar a sua antiga equipa num dos jogos do ano. Inicialmente ter-se-á falado da sua presença no relvado, mas ao ser um jogador no ativo acabou por se chegar à conclusão de que seria melhor ficar num local discreto, num dos camarotes do estádio.Garantida a missão de ter CR7 no palco do jogo, o objetivo seguinte era tentar que ninguém soubesse da sua presença na cidade. E a verdade é que tudo esteve em segredo até pouco mais de uma hora antes da partida, quando a própria 'Marca' anunciou a novidade. E a verdade é que Ronaldo quase foi bem sucedido na tarefa, já que estava em Madrid desde sábado e ninguém tinha descoberto.No domingo lá teve mesmo de sair do anonimato, ao ver a partida num camarote bem visível e sempre bastante assediado pelos adeptos blancos. Após o encontro houve a possibilidade de descer ao balneário, mas tal como a questão da ida ao relvado, entendeu-se que não seria o melhor fazê-lo sendo CR7 um jogador no ativo.Quis o destino que, dias depois da presença em Madrid, tivesse sido Florentino Pérez a surpreender Ronaldo, agora com uma chamada por motivo menos positivos. Tudo por causa do internamento de Dolores Aveiro esta terça-feira, uma situação que fez o presidente blanco apressar-se a expressar o seu apoio ao seu antigo craque. Um gesto que certamente terá caído no goto de CR7 e que muito provavelmente terá também ajudado a dissipar todas as divergências que poderiam existir entre ambos."Nunca uma chamada serviu para tanto. Diferenças esquecidas, o avançado foi recebido como um herói e a direção ficou satisfeita. Todos tão felizes", conclui o diário madrileno.