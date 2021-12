Dar 94M€ por Ronaldo foi a "transferência mais barata da história" segundo ex-presidente do Real

Ramón Calderón foi presidente do Real Madrid entre julho de 2006 e janeiro de 2009, sendo sucedido no cargo por Florentino Pérez. A transferência de Cristiano Ronaldo para Madrid só se haveria de concretizar no verão de 2009 mas o antigo líder dos blancos assumiu que a mudança se garantiu sob a sua liderança, algo que o deixou "orgulhoso"."Pelos resultados alcançados, tanto pessoal como coletivamente, ter trazido o Cristiano Ronaldo para o Real Madrid foi uma aposta vitoriosa e um sucesso indiscutível. Mas não tive nenhum mérito, fiz o que qualquer presidente teria feito no meu lugar. Foi uma oportunidade única que não podíamos perder e, embora não tenha sido fácil de convencer o Manchester United, a decisão do jogador tornou as coisas muito mais fáceis. Na altura pensou-se que pagar 94 milhões de euros [n.d.r. recorde de transferências à época] ao United fosse excessivo mas ouça, acabou por ser a transferência mais barata da história. Também tenho ótimas recordações do Fabio Cannavaro e do Ruud Van Nistelrooy. São dois exemplos como jogadores e como pessoas, que nos ajudaram muito, no campo e no balneário, a vencermos dois campeonatos consecutivos após três anos sem ter conquistado nenhum título espanhol", sublinhou o antigo presidente em entrevista ao portal italiano 'Tuttomercato'.Calderón formulou ainda mais elogios a CR7 e deixou claro que a Juventus ficou a perder com a saída do internacional português no último verão para o Manchester United."A Serie A sempre foi uma liga muito competitiva, com clubes que são referência no futebol mundial e com adeptos realmente apaixonados. Nesta temporada, parece que o AC Milan e o Inter são os melhores candidatos a conquistar o Scudetto, tal como o Nápoles. A Juventus não está no seu melhor, mas é sempre uma equipa a ter em consideração. Sem dúvida, a saída do Cristiano não os favoreceu. O CR7 é um jogador que dá muito pela equipa onde joga, não só pelos golos que marca, mas também pelo seu espírito competitivo que contagia os companheiros", reiterou o antigo dirigente merengue, de 70 anos.