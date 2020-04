De Bruyne rendido a Ronaldo: «Podia meter a bola a 3 metros de altura que ele ia lá buscá-la»

Kevin de Bruyne é o verdadeiro obreiro do ataque do Manchester City. Desde a sua chegada ao Etihad, o internacional belga soma 62 assistências em num total de 146 jogos com a camisola dos citizens.

Esta quinta-feira, em entrevista à 'Sky Sports', foi colocada a hipótese a De Bruyne de optar entre Xavi ou Iniesta para jogar na sua equipa. Eis que o belga apontou para outra direção: Thierry Henry ou Cristiano Ronaldo.

"Eu preferia olhar para os avançados. Provavelmente escolhia alguém como Henry ou Cristiano... Para mim, que sou um jogador criativo, sei que ele [Cristiano] vai estar lá. Preciso de jogar com alguém que seja rápido, que dê profundidade. Ajudaria muito muito. Joguei com médios maravilhosos, mas o papel dos avançados é mais importante para a maneira como eu jogo. Por isso, destaco Thierry Henry e o Ronaldo", confessou.

A capacidade de impulsão seria um ponto extra para o internacional português. "Os meus números [de assistências] subiriam. Podia cruzar a bola a três metros que Ronaldo chegaria na mesma", concluiu.