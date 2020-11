Defesa do Ferencváros diz que Cristiano Ronaldo recusou trocar camisola: «Pareceu chateado»

A Juventus recebe esta terça-feira (20 horas) o Ferencváros na 4.ª jornada do Grupo G da Liga dos Campeões mas o jogo anterior entre as duas equipas, na Hungria, ainda é motivo de conversa.





A equipa italiana venceu por 4-1, Cristiano Ronaldo jogou os noventa minutos mas não parecia muito contente após o apito final. Quem o diz é o defesa Marcel Heister, que garante ter tentado trocar de camisola com o internacional português mas não teve sorte."Ele pareceu-me um pouco chateado. Limitou-se a acenar com desprezo quando lhe perguntei se trocava a camisola. Talvez porque não marcou um golo contra nós ou então porque lhe tirei a bola quando me tentou driblar. Havia uma foto disso e até publiquei no Instagram. Foi a experiência mais linda da minha vida", revelou o lateral-esquerdo alemão, ao portal Goal.