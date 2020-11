Deschamps e a possibilidade de Ronaldo reforçar o Paris SG: «No futebol tudo é possível»

Nos últimos dias tem surgido na imprensa internacional, a possibilidade de Cristiano Ronaldo vir a reforçar os franceses do Paris Saint-Germain na próxima temporada.





Confrontado com essa questão, o selecionador francês, Didier Deschamps, teceu vários elogios ao capitão da Seleção Nacional e principal figura do ataque da 'Vecchia Signora', afirmando que "no futebol tudo é possível"."No futebol tudo é possível mas penso que ele está num grande clube. Ronaldo faz parte dos melhores do mundo, um jogador que faz o que ele fez, faz e é capaz de fazer, é natural que atraia muitos clubes. Agora, sobre ele ir para Paris não faço a menor ideia, não sei nada sobre isso, mas certamente que faz parte dos jogadores excecionais que melhoram com o passar dos anos. Faz parte dos melhores", disse, em declarações na antevisão ao encontro decisivo entre Portugal e França, da 5.ª jornada do grupo 3 da Liga das Nações, que irá decorrer este sábado pelas 19h45.