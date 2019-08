Diego Forlán diz que Ronaldo era "egoísta": «Passava o dia a ver-se ao espelho»

Diego Forlán, antigo avançado do Manchester United, não guarda boas recordações dos tempos que passou com Cristiano Ronaldo nos red devils. O uruguaio lembra que a postura do atual avançado da Juventus nada tinha a ver com a de David Beckham, de quem herdara a camisola 7.





"O Ronaldo era um egoísta no balneário, não era como o Beckham. Só queria estar perto de um espelho. Ele passava o dia a ver-se ao espelho", contou Forlán ao jornal 'Mirror'.O uruguaio recordou, também, o dia em que Alex Ferguson atirou uma bota à cara de Beckham. "Foi depois de um jogo contra o Arsenal na Taça de Inglaterra. Ferguson não estava satisfeito porque o Robert Pires se tinha lançado pelo corredor e o Gary Neville foi apanhado descompensado, com o Beckham a não dar cobertura. No balneário, começaram a trocar insultos. Cada um era pior do que o outro e nenhum dos dois queria ceder. Então Ferguson virou costas, mas Beckham disse mais qualquer coisa. O treinador viu uma chuteira no chão e pontapeou-a na direção de Beckham. Acertou-lhe no sobrolho e ele começou a sangrar. Não queríamos acreditar no que estávamos a ver e eles já estavam prontos para lutar. Foi aí que Roy Keane e Van Nistelrooy entraram em cena para separá-los", explicou Forlán.