Diogo Dalot: «Cristiano Ronaldo tem uma capacidade de superação enorme»

Diogo Dalot inaugurou esta tarde o Padel Athletic Club, um projeto na cidade do Porto. O lateral do Man. United falou de uma série de assuntos, entre eles o inevitável Cristiano Ronaldo, que protagonizou uma saída bem polémica dos red devils."Tenho uma boa relação com o Cristiano desde que estivemos juntos em Manchester. Está feliz lá [no Al Nassr] e acredito que tenha os seus objetivos a cumprir. Deu esse passo importante que era jogar noutro país e liga e mostrar que tem uma capacidade de superação enorme. Cabe-me a mim desfrutar do seu futebol e sei que por muito que a longevidade dele não chegue, tem essa capacidade de dar espetáculo e aproveitar", registou Diogo Dalot sem cari na 'rasteira' de como seria a época do Man. United com Cristiano Ronaldo a fazer parte no atual plantel."No futebol não dá para viver dos ‘ses’. Sabemos da qualidade que o Cristiano traz. Foi uma decisão mútua dele e do Manchester United, e tivemos de aceitar. Queríamos que o Cristiano estivesse connosco. Deu-nos bastante no tempo em que esteve connosco. Temos de viver com aquilo que ele decidiu e olhar para a frente. Temos de lutar e um clube como o Manchester United tem de ter a capacidade para dar a volta à situação mesmo saindo um grande jogador. Provámos isso e somos mais que onze jogadores. Conseguimos ter essa versatilidade", destacou em jeito de conclusão.