Dois anos de um momento para a história: o dia em que Cristiano Ronaldo tocou o 'céu'

Completam-se esta sexta-feira dois anos da vitórai do Real Madrid no terreno da Juventus, por 3-0, numa partida na qual Cristiano Ronaldo resolveu e fechou as contas com um tremendo pontapé de bicicleta. Foi um momento único que até mereceu aplausos dos adeptos da equipa da casa, emblema para o qual acabou por se transferir no final dessa mesma época. É uma carreira com muitos e bons golos, mas estes é daqueles que não saem da memória. Para ver e rever.