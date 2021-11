Dolores Aveiro deixa mensagem a Cristiano Ronaldo após derrota com a Sérvia

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Maria Dolores (@doloresaveiroofficial)

Dolores Aveiro foi espectadora atenta do Portugal-Sérvia ontem, no Estádio da Luz, e não deixou de apoiar o filho no final do encontro que deixou a Seleção Nacional fora do apuramento direto para o Mundial'2022 ( 1-2 ) - a equipa das Quinas irá disputar o playoff em março.Na sua página de Instagram, a mãe de Cristiano Ronaldo divulgou uma mensagem de coragem na legenda de uma fotografia tirada com o capitão da Seleção no final do jogo. "Força acreditar sempre filho", escreveu.Recorde-se que CR7 era um dos mais inconformados após a derrota de Portugal diante da Sérvia. A 'TNT Sports Brasil' captou imagens do relvado da Luz, após o apito final, onde é possível ver Cristiano Ronaldo a gesticular com o selecionador . Um momento que Fernando Santos abordou na conferência de imprensa.