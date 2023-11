Drenthe sobre Cristiano Ronaldo: «Se quiséssemos fazer algo em segredo não podíamos contar com ele»

Royston Drenthe e Van der Vaart, dois esquerdinos que passaram pelo Real Madrid, recordaram esta sexta-feira numa animada e longa conversa durante um programa da 'Ziggo Sport' alguns dos momentos que juntos partilharam no balneário dos galáticos, onde Cristiano Ronaldo não foi esquecido.O antigo camisola 23 dos merengues, dono e senhor do meio-campo da equipa, assumiu que os primeiros treinos do craque português não corresponderam à expectativa criada em torno da sua contratação - na altura transferência recorde por 94 milhões de euros, proveniente do Manchester United. "Vi-o bater livres diretos durante o treino e pensei para mim: 'É isto que é assim tão bom?'. Não teve a um grande nível nos primeiros treinos. Não pensei que fosse assim tão bom, mas depois quando começou o jogo estava totalmente preparado e fazia tudo bem", começou por referir o antigo internacional holandês, que se despediu dos relvados na época 2018/19, ao serviço dos dinamarqueses Esbjerg fB.Royston Drenthe também teve algo a dizer sobre Cristiano Ronaldo, apesar de na altura passar mais tempo com um outro português: Pepe. "Eu saía mais com o Pepe e com o Marcelo, que eram dois tipos com quem eu também me dava naquela altura. O Cristiano era muito agradável e também uma grande pessoa, mas quase que não tinha vida própria. Se quiséssemos fazer algo em segredo não podíamos contar com ele", vincou.Royston Drenthe e Van der Vaart coincidiram com Cristiano Ronaldo no Real Madrid apenas em 2009/10, naquela que foi a época de estreia do craque português pelos merengues.