Dwight Yorke revela conversa com Ronaldo: «O Man. United pagar-me-ia 5M€ para estar calado»

Dwight Yorke chegou à fala com Cristiano Ronaldo há meio ano e garantiu que o que o português lhe contou é relevante, mas que não irá contar qualquer detalhe. Deixou apenas a ideia de que será algo com peso..."Na conversa que tive com ele, obtive tantas informações que, se eu revelasse algumas das coisas que ele me disse, acho que o Manchester United provavelmente pagar-me-ia 5 milhões de libras [cerca de 5,8 milhões de euros] para ficar calado", frisou o antigo avançado dos red devils em declarações ao portal 'The United Stand'.O ex-internacional tobaguenho, de 50 anos, envergou a camisola do emblema de Manchester entre 1998 e 2002, vencendo, por exemplo, três campeonatos e uma Liga dos Campeões. Em maio último, Yorke foi a centro de treinos de Carrington e tirou, inclusivé, uma foto com Cristiano Ronaldo.