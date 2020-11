Dybala confunde nacionalidade de Cristiano Ronaldo e o português responde: «CR7, cidadão do mundo»

Paulo Dybala demonstrou esta segunda-feira que Geografia poderá muito bem não ser o seu forte. No final da sessão de treinos realizada hoje, tendo em vista o encontro com o Ferencvaros, para a Liga dos Campeões, o avançado argentino da Juventus publicou uma fotografia acompanhado pelo uruguaio Rodrigo Bentancur, o brasileiro Danilo e Cristiano Ronaldo com a seguinte legenda: "América do Sul".





O engano do criativo da 'Vecchia Signora' deixou em alvoroço os internautas e até Cristiano Ronaldo viu-se 'obrigado' a responder: "CR7, cidadão do Mundo", comentou o português, em tom humorístico.