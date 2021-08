Elma Aveiro após golo invalidado a Cristiano Ronaldo: «Vai começar a roubalheira»

Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, reagiu nas redes sociais ao golo que ontem foi invalidado ao avançado da Juventus no jogo com a Udinese, por fora de jogo.





"Com o meu ombro estavas em jogo. Enfim, tens de substituir a camisola L por uma M. Siga", escreveu Elma numa storie no Instagram, para depois acrescentar: "Começa a roubalheira".Recorde-se que a Juventus não foi além de um empate. O português, que começou no banco, marcou um golo nos descontos,