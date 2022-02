Empresa inglesa 'obrigada' a retirar do mercado cartão de São Valentim com Cristiano Ronaldo

A empresa inglesa Moonping decidiu retirar do mercado um cartão comemorativo do dia de São Valentim, que se celebra a 14 de fevereiro, onde Cristiano Ronaldo aparecia destacado. Tudo porque, ao lado de uma imagem do internacional português, se podia ler a seguinte frase: "Nada me vai impedir de faturar neste dia de São Valentim".A ideia não caiu muito bem junto de vários adeptos nas redes sociais, que consideraram o objeto "incrívelmente ignorante" e mesmo "horrível", recordando o caso em que CR7 foi acusado de violar a norte-americana Kathryn Mayorga, em 2009.Um porta-voz da referida empresa, contactado pelo 'Mirror', revelou a decisão de retirar o cartão do mercado assim que a polémica começou a surgir e disse não ter intenção de o relacionar com o caso que envolveu o português."Nunca foi nossa intenção perturbar ninguém. Nós temos orgulho em encantar os nosso clientes e em fazer de tudo para lhes garantir um amplo leque de serviços. Quando foram levantadas preocupações quanto ao cartão, optámos por retirá-lo imediatamente do nosso site", assumiu.