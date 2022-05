Erik ten Hag fala sobre futuro no Man. United e atira: «Cristiano Ronaldo é um gigante»

Erik ten Hag, holandês que vai treinar o Manchester United a partir da próxima época, falou acerca dos seus planos para os red devils e para Cristiano Ronaldo, garantindo que conta com o internacional português."A partir de amanhã, o meu foco vai estar no Man. United, e é claro que vou aprofundar os assuntos do clube. O que tenho para dizer neste momento é que a análise detalhada ainda tem de começar, ainda tenho de trabalhar com a equipa, mas deixem-me ser claro: há muitos jogadores bons por lá, temos de fazer com que funcionem todos como equipa. Ronaldo? É um gigante, definitivamente", atirou o holandês, citado pelo 'Mirror'.Recorde-se que Cristiano Ronaldo - que recentemente deixou elogios a Erik ten Hag - apontou, até ao momento, 24 golos em 39 jogos na temporada ao serviço dos red devils.