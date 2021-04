Espanhóis destacam interesse do Paris SG em Cristiano Ronaldo e apontam duas moedas de troca

Caso deixe a Juventus no final da época, Cristiano Ronaldo tem no Real Madrid o destino de eleição. No entanto, de acordo com o jornal 'AS', uma eventual mudança para o PSG também deve ser levada em conta. Um negócio que serviria os interesses das duas partes, já que a equipa de Turim está interessada em Mauro Icardi e Moise Kean e o avançado português é um desejo antigo do presidente do clube parisiense, Al-Khelaifi.





A Vecchia Signora precisa de vender e ao deixar sair CR7 ficaria com abertura financeira para contratar os dois jogadores e ainda reconstruir a equipa. Em Espanha, e antes em Itália, fala-se que a Juve deixaria sair o craque português por 25 milhões de euros.Um caso à parte deste possível negócio é o de Gianluigi Donnarumma, que pode chegar a Turim na próxima época. Segundo o jornal 'AS', o emblema italiano já entrou em conversações com Mino Raiola, empresário do jogador, com o intuito de saber se o guarda-redes, que termina contrato com o AC Milan no final de junho e ainda não renovou, está interessado em mudar-se para a equipa orientada por Andrea Pirlo. Ainda assim, a vontade do jogador é de continuar em Milão, pelo menos, por agora.