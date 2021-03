Espanhóis dizem que Florentino Pérez deu nega a Jorge Mendes por Cristiano Ronaldo

O futuro de Cristiano Ronaldo continua em aberto. Se muitos garantem que o internacional português vai cumprir o contrato com a Juventus até junho de 2022, outros acreditam que irá deixar o emblema de Turim já no final desta temporada e o eventual regresso ao Real Madrid tem sido apontado como uma das hipóteses mais fortes.





Contudo, de acordo com a 'Marca', os merengues não estão interessados. O jornal espanhol relata que nas últimas semanas Jorge Mendes, agente de Cristiano Ronaldo, abordou Florentino Pérez no sentido de perceber se haveria interesse por parte do Real Madrid em avançar para uma transferência, tendo em conta que CR7 pretenderá "um adeus ao futebol no lugar onde foi mais feliz e não esconde esse desejo.".A 'Marca' explica que Cristiano Ronaldo, com 36 anos, não encaixa nas "prioridades" do Real Madrid, que passam pela "contratação de talentos emergentes e que possam marcar uma época" no Bernabéu tal como sucedeu com o português entre 2009 e 2018. A publicação refere ainda que os merengues consideram que "uma operação como esta é impossível" pelo forte investimento financeiro que implica, numa altura em que o futebol - e também o Real Madrid - sofrem as consequências financeiras da pandemia da Covid-19.