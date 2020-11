Espanhóis falam da "aproximação" de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid

Numa altura em que têm crescido rumores sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo deixar a Juventus, o jornal 'Marca' tem este sábado um artigo sobre os indícios da aproximação do craque português ao Real Madrid, clube de onde saiu para a equipa de Turim.





O jornal relembra que a saída do clube merengue ditou um afastamento mas que as poucos as feridas têm vindo a ser saradas, tendo havido "uma aproximação com o presidente e com muitos dos que foram seus companheiros de equipa".A 'Marca' esclarece contudo que o "Real Madrid não pondera o possível regresso"."O elevado preço é o principal obstáculo e, além disso, muitos pensam que segundas etapas não são sempre boas".A fazer fé no que ecoa na imprensa italiana, o internacional português vai hoje capitanear a Vecchia Signora pela primeira vez, na receção ao Cagliari.