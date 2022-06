ESPN avança que Ronaldo está a pedir uma indemnização ao advogado de Kathryn Mayorga

A ESPN avança esta quinta-feira que Cristiano Ronaldo avançou com um processo em tribunal a exigir o pagamento de 626 mil dólares (cerca de 600 mil euros) ao advogado Leslie Mark Stovall, que defendeu Kathryn Mayorga no processo da alegada violação em Las Vegas, que foi recentemente arquivado.Segundo aquela publicação, o advogado do craque português, Peter Christiansen, pede à juíza Jennifer Dorsey que considere o advogado da modelo norte-americana pessoalmente responsável pelo pagamento da quantia solicitada.A 10 de junho deste ano a mesma juíza arquivou o processo e acusou Stovall de ter tido uma "conduta de má fé" e de uso impróprio de documentos roubados para dar seguimento ao caso. Jennifer Dorsey disse mesmo que o advogado "passou a barreira do comportamento ético ao avançar com o processo, desrespeitando as regras do tribunal".A juíza considerou também que Cristiano Ronaldo foi prejudicado pela conduta do advogado de Mayorga, que não hesitou em tornar público o nome da suposta vítima, algo pouco habitual nestes processos."Dados os abusos e a má conduta de Stovall, ele tem de ser pessoalmente responsável por reembolsar Ronaldo pelo facto de o jogador ter sido obrigado a defender-se contra esta conduta vexatória e de má-fé", explicou Christiansen, o advogado de CR7.Assim, está a ser pedida uma indemnização no valor total dos gastos que Ronaldo teve de despender na sua defesa.