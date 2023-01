Estreia de Cristiano Ronaldo vai ter de esperar: suspensão só começa a contar quando for inscrito

A estreia de Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr vai ter de esperar pelo menos mais uns dias. É que, segundo adianta um dirigente do clube saudita à AFP, a suspensão de dois jogos que avançado tem de cumprir apenas começará a contar assim que CR7 for inscrito pelos sauditas. Ora, como o Al Nassr ainda não conseguiu libertar a vaga no plantel para um estrangeiro, o castigo do português ainda não está em vigor.Quer isto dizer que, para lá de ter falhado o jogo desta noite diante do Al Tai, o avançado português não poderá jogar também diante do Al Shabab (dia 14) e Al Ittifaq (dia 22). Caso consiga fazer a inscrição antes do duelo com o Al Shabab, a estreia de CR7 poderá assim ser diante do Al Ittihad, nas meias-finais da Supertaça da Arábia Saudita, a 26 de janeiro.