Ex-internacional francês vê Ronaldo como "objeto de ódio": «Preferia vê-lo novamente no Sporting»

Christophe Jallet terminou a carreira em 2020 ao serviço do Amiens depois de ter sido internacional francês e campeão pelo Paris Saint-Germain, onde alinhou cinco temporadas. O antigo defesa deitou um olhar sobre a carreira de Cristiano Ronaldo e considerou que o português agiu mal ao aceitar jogar nos sauditas do Al Nassr, reportando-se ainda ao gesto aqueles que gritavam por Messi à saída do campo."O seu comportamento é inaceitável e prejudica a sua reputação. Ele tornou-se um objeto de ódio. São ações que não gostamos de ver. Ele é uma lenda do desporto e agora ele está prestes a estragar tudo. Eu teria preferido vê-lo novamente no clube onde se formou [Sporting]. Não entendo porque ele escolheu este passo na carreira", frisou o antigo jogador, de 39 anos, ao Canal Plus.Refira-se que Ronaldo, ao serviço do Al Nassr, foi eliminado da Taça do Rei saudita e tem agora o campeonato daquele país como único objetivo a conquistar esta temporada. O emblema de Ríade figura no 2º lugar, a três pontos do líder Al-Ittihad, que tem menos um jogo disputado.