Ex-internacional mexicano aplaude Fernando Santos por ter 'sentado' Ronaldo: «Teve tomates»

Ricardo Peláez foi futebolista, esteve no Mundial'1998 ao serviço do México e é agora comentador de futebol. O antigo avançado de Chivas, Necaxa ou América aplaudiu o selecionador português por ter colocado Cristiano Ronaldo no banco diante da Suíça, e lembrou que trata-se de alguém que "é um dos melhores jogadores do Mundo"."Que tomates teve o selecionador de Portugal e digo-o assim de forma expressiva, que tomates teve para mostrar: 'Ronaldito agora sentas-te no banco e aguentas'", vincou o ex-jogador de 59 anos, apontando ao êxito do sucessor do capitão da equipa das quinas. "Não só ganharam como ele marcou três golos", deixou claro, brincando ainda com a situação. "Sabes uma coisa? Já está à venda! O Benfica vende até o estádio", frisou Peláez sobre o facto de o clube da Luz ser um emblema que fatura vários milhões anuais em transferências de futebolistas.Na mesma mesa de debate, Ricardo La Volpe, campeão do Mundo pela Argentina enquanto jogador e ex-selecionador do México, sublinhou que "são decisões difíceis mas há que as tomar", dando um exemplo. "Cada treinador tem de decidir coisas que não são fáceis. A mim aconteceu-me com o Cuauhtémoc [Blanco]. Quando um treinador acredita que quer jogar num sistema tático ou ganhar um jogo, tem de tomar decisões complicadas. Por cá, a mim 'mataram-me' por deixá-lo de fora. Agora, vocês elogiam o treinador porque tirou o Cristiano [Ronaldo]. Se ele tivesse perdido, gostava de ouvir o que teriam para dizer. O treinador quer ganhar. Pode enganar-se mas coloca em campo o 11 que acha melhor para ganhar sempre", disse La Volpe, de 70 anos, à televisão 'TUDN', no programa 'Los Maestros en Jugada'.Também no México, Alán Pulido aproveitou a opção de Fernando Santos para deixar uma indireta ao selecionador (demissionário) do México, 'Tata' Martino. "Noutros países, deixar no banco alguém como o Cristiano, com tanto prestígio e nome seria impossível. Dir-se-ia que a esse jogador substituto faltaria experiência e que seria muito jovem para o colocar a titular num jogo tão importante nesta fase do Mundial. Depois, queixamo-nos de todos", escreveu o avançado mexicano, do Kansas City, através do Twitter.