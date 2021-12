Ex-jogador assume que um dos momentos da carreira foi... uma cabeçada que sofreu de Ronaldo

"Não sou alguém que tenha marcado montes de golos e, por isso, tenho de lembrar outros marcos na carreira". As palavras são de Richard Hughes, um antigo jogador que cumpriu a maior parte da carreira ao serviço do Portsmouth e é nesse clube que diz ter tido um dos momentos de carreira, em 2007. Mas um momento incomum."Devo ter encontrado pessoas que não se lembram de mim a jogar na Premier League e posso sempre dizer que um dos melhores de sempre me deu uma cabeçada", referiu o antigo médio escocês, agora com 42 anos, com uma boa dose de brincadeira.O jogo a que se Hughes se reporta é um Portsmouth-Manchester United, em agosto de 2007, referente à segunda jornada do campeonato inglês. Cristiano Ronaldo é expulso ao minuto 85, num encontro que acaba com o 1-1 após o apito final. "Sir Alex Ferguson disse que o Ronaldo não se deveria envolver com jogadores inferiores. Ele estava absolutamente certo, eu sou um jogador inferior. Se acato isso? Bem, 99 por cento dos jogadores mundiais são inferiores ao Cristiano Ronaldo. Por isso não tenho qualquer problema em relação a isso!", voltou a brincar o futebolista que acabou a carreira no Bournemouth.Sobre o encontro em particular em que sofreu a cabeça, Richard Hughes revelou que saltou do banco naquele dia "com instruções para marcar o Ronaldo nas bolas paradas". "Houve um canto em que fui colidir de propósito com ele e assumi que foi um acidente, enquanto a bola passava por cima das nossas cabeças. Houve depois outro canto e o Ronaldo empurrou-me, tirei-lhe as mãos e o momento foi perfeito porque ele tropeçou e bateu no meu peito. Disse-lhe para sair de cima quando ele já estava junto à minha cara, num momento típico de jogadores de futebol que se comportam como veados", continuou a contar numa das passagens do livro 'Played Up Pompey Three'."Desta vez eu não estava interessado numa altercação. Ele chegou um pouco mais perto e bateu de lado na minha cabeça. A verdade é que o Ronaldo não teve a intenção de me dar uma cabeçada, mas foi agressivo e acabou por o fazer. Na verdade, não acho que ele deveria ter sido expulso, mas [aquela ação] fez um barulho e o árbitro Steve Bennett estava bem ao nosso lado", explicou Hughes.