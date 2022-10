Ex-jogador do Arsenal sobre Cristiano Ronaldo: «Terá de compreender que está em declínio»

Cristiano Ronaldo não atravessa o melhor momento da sua carreira e o desempenho que o craque português teve no duelo de ontem [quinta-feira] frente ao Omonia, para a fase de grupos da Liga Europa, voltou a colocar os holofotes na direção do experiente avançado.

Em declarações esta sexta-feira ao 'talkSPORT', Martin Keown, antigo internacional inglês que disputou mais de 400 jogos com a camisola do Arsenal, falou sobre o atual momento de Cristiano Ronaldo e da eventualidade de o português ter de aceitar que nunca mais voltará ao seu pico de forma.

"Não quero que Cristiano Ronaldo, de certa forma, desista, mas ele terá eventualmente de compreender que está em declínio, que já não é aquilo que era, mas ainda tem aquilo espírito de luta e é por isso que é um jogador incrível", começou por dizer, recordando o facto de o ex-Juventus ser o segundo jogador mais velho a atuar na Premier League esta temporada.

"É o segundo jogador mais velho da Premier League, Thiago [Silva] é o mais velho. E quando se chega a esta idade há sempre um problema no joelho, uma lesão no tornozelo... e tem de chegar o dia em que pensa: 'Ok, tenho de dar o meu melhor por este clube e aceitar onde estou agora'. Mas não é isso que está a acontecer. O que está a acontecer é que ele não está no nível em que já esteve e nos proporcionou, não corre tudo da forma como ele esperaria e não aceita ficar sentado no banco de suplentes. Ele quer jogar, mas aqueles dias nunca mais voltam. Eu vejo os dois lados [o de Ten Hag e o de Cristiano Ronaldo], mas no final de tudo esperamos que pelo menos ele consiga passar a experiência que tem para os mais novos", terminou.

