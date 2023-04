Ex-massagista do Man. United revela 'negócio' lucrativo com Ronaldo: um Porsche em saldo pelo número de uma famosa

Rod Thornley esteve 19 anos no Manchester United e conviveu com Cristiano Ronaldo na primeira passagem do português por Old Trafford. O antigo massagista partilhou histórias com CR7 no clube e... do foro sentimental. Em particular referentes à última temporada pelos red devils."Na última época que esteve no clube, estávamos no Lowry Hotel numa noite anterior a um jogo. Ele estava a ser massajado por mim e a televisão estava ligada. Estava a dar o 'X-Factor'. Ele pergunta: 'Quem é aquela rapariga?' Era a Dannii Minogue. Perguntou-me quem era e eu disse-lhe que era a irmã da Kylie Minogue. Ele respondeu: 'Ok, consegues arranjar-me o número dela?' Eu pensei: 'Fo****, eu sou o massagista do Manchester United'. Era um homem de muitos recursos e em quatro ou cinco dias tenho o número dela no meu telemóvel e dou-lho. Aparentemente eles saíram um par de vezes e o que aconteceu, aconteceu. Apesar do esforço, não resultou", explicou ao podcast 'Undr the Cosh'.Contudo, a insistência de Cristiano Ronaldo virou-se para outra jovem atraente. "Cerca de quatro ou cinco meses depois, estamos em março ou abril e ele está de saída para o Real Madrid. E agora diz-me ele, ao ver o X-Factor no sábado à noite, 'Quem é essa?' Era aquela a Kimberley Wyatt, das Pussycat Dolls. "Ele disse: 'Podes conseguir o número dela?' Eu disse: 'O que é que eu ganho com isso?' Estou a esforçar-me para conseguir números de miúdas para ti e não estou a ganhar nada com isso. Ele pergunta: 'Tudo bem. Tu gostas do meu carro?' Ele tinha um Porsche Carrera. Eu disse que sim, que gostava, e ele disse: 'Quando eu for para o Real Madrid vendo-to a metade do preço'", revelou Thornley, que ficou contente por ter lucrado com o negócio... de números de telefone em 2009."Eu disse que estava bem, levei cerca de 10 minutos a conseguir o número dela e enviei-o para ele. Chega o final da temporada e eu digo-lhe: 'Lembras-te do nosso acordo? Estás a cumprir'? Ele disse que sim e dei-lhe 30 mil libras por um carro de 60 mil. No dia seguinte, vendi-o por 60 mil. Fiquei literalmente com o carro por uma noite. Fui a casa dele, peguei no carro e coloquei o dinheiro na conta bancária dele, vendendo-o no dia seguinte. Tive umas ótimas férias nas Maldivas naquele verão", recordou com o antigo funcionário do Manchester United com bom humor.