Ex-preparador físico do Man. United: «Ronaldo está obcecado em tornar-se no melhor de sempre»

Mick Clegg, antigo preparador físico do Manchester United durante a 'era Alex Ferguson' nos reds devils, não tem dúvidas que "Cristano Ronaldo vai jogar até aos 41 anos".





Em declarações à 'Gazzetta dello Sport' Clegg recorda a passagem do português por Old Trafford. "Antes do Ronaldo, o melhor atleta em termos de físicos era o Ryan Giggs. Ele era o mais forte, o mais atento aos pormenores. E se o Giggs jogou no Manchester United até aos 40, o Ronaldo pode jogar até aos 41.""O Cristiano era o único que conseguia ir além dos elevados padrões do Giggs", acrescentou.Ronaldo já é o quarto melhor marcador de sempre e está a 59 golos do recorde de Josef Bican (austríaco com nacionalidade checa que marcou 805 golos)."Ele vai marcar mais golos do que o Becan", afiançou Clegg. "O Ronaldo vai mudar a forma como joga, talvez o seu papel também. Vai ficar mais perto da baliza porque está obcecado em tornar-se no melhor de sempre. Ele treina muito, cuida-se bem em termos de recuperação e de descanso, tem um cozinheiro e sabe como evitar o stress."