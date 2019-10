Exibição de Ronaldo enche medidas dos italianos: «Poucas vezes juntou tanto futebol num só jogo»

Foi homenageado pela Juventus e depois marcou: mais uma bela noite para Cristiano Ronaldo



Cristiano Ronaldo brilhou na vitória caseira ( 2-1 ) da Juventus sobre o Bolonha, ao abrir o marcador mas não só. Além da habitual eficácia no remate, o internacional português assinou várias jogadas de enorme calibre e esteve muito em jogo, envolvendo sempre a equipa. Algo que não passou despercebido à imprensa italiana, nomeadamente à 'Gazzetta dello Sport'.Na sua apreciação à prestação de CR7, o prestigiado diário transalpino não foi de modas. "O golo é já uma clássica dentada da Mamba Negra, a antiga alcunha de Kobe Bryant. Cristiano Ronaldo viu o erro de Krejci e num segundo passou à ação, com um remate venenoso (...). Mas Ronaldo foi muito mais. Nota para uma abertura para Cuadrado, um contra-ataque, um grande cabeceamento, um cruzamento na direita para Higuaín ou um remate de pé esquerdo para defesa do guarda-redes. Poucas vezes juntou tanto futebol em 90 minutos", escreve a 'Gazzetta'.Refira-se que, entre clube e Seleção, Ronaldo marcou 6 golos nos últimos 7 jogos.