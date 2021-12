Fábio: «O Cristiano Ronaldo é o meu herói, é o melhor e ajudou-me muito»

Fábio da Silva alinha agora nos franceses do Nantes mas notabilizou-se ao chegar a Old Trafford com apenas 18 anos juntamente com o irmão gémeo Rafael. No Manchester United, o defesa, agora com 31 anos, assumiu que Cristiano Ronaldo teve um papel determinante na sua evolução como jogador."Ele é o meu herói. É o melhor e ajudou-me muito ao dizer: 'Não te preocupes, apenas joga. Tem calma, estarei aqui se precisares", revelou o futebolista brasileiro no livro lançado a meias com o irmão intitulado 'The Sunshine Kids'.Fábio descreveu que CR7, com quem coincidiu na época 2008/09 nos red devils, foi influente no seu começo em Inglaterra, para onde se transferiu deixando o Fluminense, na primeira temporada enquanto sénior. "Aquilo representou muito e, claro, o talento do Cristiano Ronaldo é algo que nunca vi na minha vida. Adoro-o porque ele teve vários grandes exemplos para miúdos como nós. As coisas que levo dele são para a vida. Os colegas que jogam com ele no Manchester United devem estar agradecidos todos os dias", reiterou Fábio que deixou em definitivo o conjunto inglêsm em 2013/14.