Família de Cristiano Ronaldo sorteia camisola de CR7 para ajudar famílias brasileiras

A família de Cristiano Ronaldo colocou esta semana em sorteio a camisola utilizada por CR7 no encontro com o Sassuolo, da temporada 2018/19, com a qual o avançado português marcou o seu primeiro golo pela Juventus. O objetivo do sorteio passa por reunir fundos para ajudar as famílias afetadas pela pandemia de coronavírus na zona de Gramado e Canela, na serra gaúcha, onde Kátia Aveiro tinha um restaurante aberto até há poucas semanas.





A camisola, refira-se, estava precisamente exposta nesse mesmo espaço, sendo que naturalmente era o alvo de todas as atenções dos visitantes. Ora, por ter percebido que tinha feito sucesso, Kátia Aveiro decidiu usar a camisola para tentar ajudar as famílias em dificuldades da região, organizando por isso esta campanha, que funciona num esquema de 'rifas': os interessados fazem uma doação de 30 reais (5,26€) numa plataforma criada para o efeito, garantem a sua chance de ganhar a camisola e, mais importante de tudo, ajudam as famílias mais necessitadas.De notar que a primeira ideia passava por fazer um leilão com um lance inicial de 10 mil reais (1,75 mil euros), mas a ideia acabou por não seguir avante, já que foi entendimento comum que poucas pessoas teriam capacidade financeira para avançar para esse tipo de investimento. E a verdade é que, poucas horas depois de ter sido colocado online, com pouco mais de cem participações, a 'vakinha' já garantiu mais de dois mil euros...