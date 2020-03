Família de Cristiano Ronaldo 'troca' Turim por Madrid por causa do coronavírus

Devido à propagação do coronavírus em Itália, Georgina Rodríguez trocou Turim por Madrid. Preocupada com o surto, a namorada de Ronaldo partilhou através das redes sociais que viajou na companhia das crianças da família, Cristianinho, Eva, Mateo e Alana, para a mansão no Bairro de La Finca, na capital espanhola.





A viagem surge depois de a modelo ter sido severamente criticada pelos seguidores, que a acusam de comportamentos irresponsáveis face aos riscos de contágio da doença, uma vez que não respeitou as medidas de segurança e manteve os compromissos profissionais.