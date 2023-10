'Febre' Cristiano Ronaldo leva Al Duhail a mudar de estádio para o jogo com o Al Nassr

A 'febre' Cristiano Ronaldo que se vive por estes dias no Qatar levou o Al Duhail, próximo adversário do Al Nassr na fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia, a mudar de estádio para receber o clube saudita no jogo agendado para o próximo dia 7.

O emblema qatari suspendeu a venda de ingressos para o embate da 4.ª jornada do Grupo E e devido a toda a loucura em torno dos adeptos, que querem ver de perto o craque português, o Al Duhail acabou por retirar aos elementos do staff e jogadores o direito a convite, obrigando-os a pagar o preço de venda ao público pelos ingressos para as famílias assistirem ao jogo.

Recorde-se que o Al Nassr é o atual líder isolado do Grupo E, com nove pontos em três jornadas, enquanto que o Al Duhail é 3.º classificado, com apenas um ponto conquistado durante esse mesmo período. Entretanto, o Persepolis é 2.º colocado, com seis pontos, e o Istiqlol Dushanbe é último, também com apenas um ponto.