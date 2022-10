Ferdinand revela ter trocado mensagens com Ronaldo: «Existia um certo tom de irritação...»

Rio Ferdinand, antigo defesa-central do Manchester United e companheiro de Cristiano Ronaldo durante a primeira passagem do internacional português por Old Trafford, mantém a relação de amizade com o craque formado no Sporting.

Num dos mais recentes episódios do podcast 'Rio Ferdinand Presents FIVE', que é semanalmente transmitido no seu canal do YouTube, o ex-internacional inglês revelou ter trocado mensagens com o camisola '7' dos red devils durante o período em que o avançado não era, de todo, opção para Erik ten Hag, estatuto que mudou substancialmente nos últimos jogos, assumindo o descontentamento que o português sentia pela sua situação na equipa.

"Quando eu falei com ele durante esse período em que não jogou, era óbvio que existia um certo de tom de irritação. Mas [Cristiano Ronaldo] manteve sempre a calma ao pensar: 'a minha chance virá e eu irei voltar a marcar golos'. Não tenho dúvidas que ele está certamente descontente - claro que está. Qualquer profissional que se avalia constantemente e que quer jogar todos os fins de semana tem o direito de ficar assim. Isso é um facto. Mas depois tudo se resume ao que tu fazes quando tens a oportunidade. Não vais para dentro de campo e ficas amuado. Ele é o mais rápido a saltar do banco quando lhe pedem para entrar", disse o ex-defesa durante o programa que teve quase 50 minutos de duração.