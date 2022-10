Ferdinand: «Ultimamente tenho visto muita gente a desrespeitar Cristiano Ronaldo...»

Rio Ferdinand viveu com alguma intensidade o último jogo do Manchester United frente ao Everton, que foi decidido com um golo de Cristiano Ronaldo - o 700 da carreira do craque português a nível de clubes. "Fui à loucura com o golo de Ronaldo porque ultimamente tenho visto muita gente a desrespeitá-lo e a dizer que ele é o problema [do Manchester United]. Tu não podes ser o problema de uma equipa quando foste tu quem marcou 24 ou 26 golos na última temporada", começou por dizer o ex-internacional inglês no seu canal de YouTube 'Rio Ferdinand Presents FIVE' num vídeo intitulado "Porquê que Cristiano Ronaldo é o GOAT [O Melhor de Todos os Tempos, em inglês].





Para dar um certo contexto aos feitos que Cristiano Ronaldo já alcançou na carreira, Rio Ferdinand foi buscar dados estatísticos para fazer comparação com o grande arranque de temporada de Erling Haaland na Premier League ao serviço do Manchester City. "No outro dia vi um dado estatístico que dizia que o Haaland, com a grande forma que está e todas as coisas positivas que se dizem a seu respeito - e com razão - teria de marcar 43 golos por temporada nos próximos 15 ou 16 anos para chegar a esse número [os 700 golos de Cristiano Ronaldo por clubes]. Isto ajuda-nos a perceber as coisas e a colocar em perspetiva. Ele faz coisas impensáveis. O Messi vai conseguir bater esse recorde, mas estes dois estão a fazer coisas que eu nunca vi na minha vida", continuou, terminando: "Temos nós temos os nossos favoritos, alguns dizem Ronaldo [Nazário], outros dirão Diego Maradona, alguns apontarão ainda Cruyff, Ronaldinho, Zidane... e por aí fora. Todos estes nomes tiveram os seus momentos, mas estes tiveram carreiras a esse nível. E por muito tempo..."