Ferguson: «Cristiano Ronaldo merece a Bola de Ouro, este ano bateu recorde atrás de recorde»

Maior goleador da história do futebol, maior goleador de sempre por seleções, jogador europeu com mais internacionalizações, melhor marcador da história da Liga dos Campeões ou jogador com mais partidas disputadas na Liga dos Campeões. Estes são apenas alguns dos mais recentes recordes que Cristiano Ronaldo decidiu quebrar e colocar-se no topo de cada um. E, por essas mesmas razões, Alex Ferguson refere que o português fez mais do que suficiente para conquistar este ano o seu sexto galardão e ser coroado com a Bola de Ouro.

"Cristiano Ronaldo merece a Bola de Ouro, este ano bateu recorde atrás de recorde", atirou o antigo treinador do Manchester United, um dos grandes responsáveis pelo salto que o português deu na sua carreira após ter saído das camadas jovens do Sporting, em declarações citadas pelo jornal espanhol 'Marca', num trabalho infográfico que saiu a público esta quinta-feira.