Ferguson 'esquece' Ronaldo na equipa de sonho orientada no Manchester United

Alex Ferguson orientou o Manchester United de 1986 a 2013 e por várias vezes já evidenciou não ser exequível formular um onze de sonho com jogadores que treinou. O multicampeão de Inglaterra voltou atrás e revelou que há um defesa que seria "a única certeza" nessa equipa fantástica mas não se trata de Cristiano Ronaldo, Cantona, Rooney ou David Beckham como poderia ser de esperar."Honestamente, diria que o Denis Irwin seria a única certeza nessa equipa. Num jogo em Highbury Park, ele teve um mau passe no último e o Bergkamp apareceu e marcou. Depois do jogo, os media diziam que ele deveria estar desapontado com aquele momento. Eu disse: 'Bem, um erro em 10 anos não é mau'. Ele era um jogador inacreditável", evidenciou Sir Alex Ferguson em declarações ao 'The Sun'.Entre outros troféus, Irwin conquistou pelo Man. United sete campeonatos e uma Liga dos Campeões em 12 temporadas.