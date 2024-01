Fernando Santos: «Cristiano Ronaldo é melhor de sempre!»

Fernando Santos não tem dúvidas. "Cristiano Ronaldo é o melhor de sempre!" O atual treinador do Besiktas deu uma extensa entrevista à comunicação social saudita onde, além de elogiar o astro português, abordou a eliminação de Portugal no Campeonato do Mundo de 2022. "Já falei sobre isto. Percebo que o Cristiano não tenha ficado satisfeito porque começou dois jogos no banco, mas devo dizer que ele teve uma atitude impecável em relação à equipa. Tal como foi visível nas fotografias, ele festejou muito os golos contra a Suíça, quando vencemos por 6-1, e deu o melhor quanto entrou. Se tivéssemos vencido o jogo dos quartos de final [contra Marrocos], talvez ele tivesse regressado ao onze inicial. Foi apenas uma decisão tática, foi muito difícil de tomar da minha parte", frisou o antigo selecionador nacional.

O técnico luso de 69 anos ainda falou sobre a relação com Cristiano Ronaldo. "Eu tive e continuo a ter grandes sentimentos por ele, além do futebol. Hoje, Ronaldo está de volta a uma condição excelente, a jogar regularmente e a marcar muito golos, o que não acontecia antes do Mundial. Estou muito feliz por ele", revelou Fernando Santos, que terminou desta forma: "Já o disse muitas vezes e vou dizê-lo novamente. Cristiano Ronaldo é o melhor de todos os tempos!"

Recorde-se que Fernando Santos, após abandonar a Seleção Nacional, teve uma passagem pouco positiva pela seleção da Polónia, sendo despedido ao fim de seis jogos (3 vitórias e 3 derrotas). Recentemente assinou pelo Besiktas de Gedson Fernandes até 2025. Apesar dos triunfos nos dois primeiros jogos, a equipa enfrenta um momento de crise, não ganhando os últimos três (duas derrotas e um empate). O conjunto de Istambul ocupa a 4ª posição com 36 pontos após 23 jornadas.