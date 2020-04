Forbes diz que Ronaldo será o primeiro futebolista a ganhar mais de mil milhões de dólares

Os tempos são de crise, os clubes fazem contas e pedem aos futebolistas para cortarem nos salários, devido à pandemia do novo coronavírus. Cristiano Ronaldo também verá o seu vencimento encolher nos próximos meses mas isso não o deverá impedir de se tornar no primeiro futebolista de sempre a superar os 1000 milhões de dólares (pouco mais de 925 milhões de euros) em rendimentos totais da carreira. As contas são da revista 'Forbes'.





De acordo com aquela publicação, apenas dois desportistas superaram já aquela mítica barreira: o golfista Tiger Woods (2009) e o pugilista Floyd Mayweather (2017). Todos viram os salários crescer, e bem, nos últimos anos, bem como amealharam muitos milhões em publicidade e outros investimentos.A 'Forbes' diz que o avançado da Juventus recebeu no ano passado 101 milhões de euros, menos dois milhões que Lionel Messi. Este ano deverá somar mais ou menos a mesma quantia e dentro de alguns meses entrará no restrito grupo dos milionários com mais de 1000 milhões.Cristiano Ronaldo é sinónimo de sucesso desportivo e não só. A chegada do português à Juventus impulsionou o clube de Turim, não apenas na venda de camisolas e demais merchandising, mas também em bilhetes e até na bolsa de valores.