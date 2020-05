Gary Neville lembra o dia em que Alex Ferguson chamou Rooney e Ronaldo ao gabinete

O encontro entre Portugal e Inglaterra, nos quartos-de-final do Mundial de 2006, teve um encontro marcado entre Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney, duas estrelas que partilhavam balneário no Manchester United. À passagem do minuto 62, o avançado inglês recebeu ordem de expulsão após entrada sobre Ricardo Carvalho e a confusão instalou-se, com o camisola '10' da seleção inglesa e Cristiano Ronaldo a trocarem algumas palavras acesas.





Gary Neville, em entrevista à 'Sky Sports', recordou o momento em que os dois jogadores retomaram aos treinos no Manchester United e como Sir Alex Ferguson lidou com a situação com uma chamada a três ao seu gabinete e um... aperto de mãos."No primeiro dia de treinos [após o Mundial'2006], fui chamado ao escritório juntamente com o Wayne [Rooney] e Cristiano pelo treinador. Ele queria saber se existia algum problema entre os dois, alguma ressaca do que acontecera. Deram um aperto de mãos e ficou tudo tratado, não havia qualquer problema entre eles", recordou o ex-internacional inglês."O Wayne já tinha experiência suficiente para saber que o que acontece no campo fica lá. O Cristiano estava simplesmente a tentar ganhar pelo seu país, o Wayne não estava à espera de uma atitude diferente, nem eu mesmo", adicionou.A situação entre os dois futebolistas, deixou Cristiano Ronaldo mal visto perante os adeptos ingleses, inclusive os dos red devils."O país estava todo contra ele [Ronaldo], parecia um deja-vù do David Beckham no nosso balneário. Havia muito disto em Inglaterra e no Manchester United, com os ingleses a caíram sobre os jogadores do clube. Quando o Beckham voltou em 1998 todos no United uniram-se à volta dele, e o mesmo aconteceu com o Cristiano em 2006. Isso ajudou a provar que estavam todos enganados em relação a ele", concluiu.