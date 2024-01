Globe Soccer distingue Cristiano Ronaldo com 'Prémio Maradona'

A cerimónia dos 'Globe Soccer Awards' realiza-se no próximo dia 19, no Dubai, mas já tem vencedores. Os 54 golos em 2023 valeram a Cristiano Ronaldo o 'Prémio Maradona'."Ronaldo, cujo registo de 54 golos em 59 jogos representa o seu melhor registo de golos num único ano civil desde 2017, quando marcou 53 golos pelo Real Madrid, consolidou o seu lugar como o melhor marcador do futebol em 2023, à frente de Kylian Mbappé (52 golos em 53 jogos). ) e Harry Kane (52 em 57 jogos), enquanto Erling Haaland terminou o ano com 50 golos em 60 partidas", pode ler-se na publicação.