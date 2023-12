Guardiola diz que Haaland só deverá regressar em janeiro e confirma CR7 como melhor marcador de 2023

Cristiano Ronaldo vai mesmo ser coroado como o rei dos golos em 2023. Autor de 53 tiros certeiros neste ano civil (Al Nassr e Seleção Nacional), o português ficou ontem a saber que Haaland (50), o único concorrente cuja equipa está ainda em atividade em 2023, só voltará aos relvados em janeiro. "Sente-se melhor, mas ainda não treinou. Dezembro é demasiado congestionado, mas conto que ele consiga voltar em janeiro", adiantou Pep Guardiola sobre o norueguês, descartando-o assim do jogo de sábado com o Sheffield. Com o bis ao Al Ittihad, CR7 ultrapassou Mbappé (52) e Kane (52), que só tornam a atuar em 2024. O luso terá hipótese de aumentar o pecúlio no duelo de sábado com o Al Taawon.