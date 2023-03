Há quem diga que Cristiano Ronaldo marcou... três golos frente ao Liechtenstein

Cristiano Ronaldo voltou aos golos ao serviço da Seleção Nacional e logo em dose dupla, mas há quem diga que o capitão da equipa das quinas marcou... três!

O inglês 'The Sun' escreveu que "roubaram um hat trick" ao avançado do Al Nassr, opinião partilhada pelo diário espanhol 'Marca'. Tudo porque CR7, de 38 anos, foi o último a tocar na bola antes da defesa incompleta do guardião contrário no lance do primeiro golo de Portugal, atribuído a João Cancelo: o lateral do Bayern rematou de fora da área, a bola bateu ao de leve num defesa do Liechtenstein e ainda desviou em Ronaldo antes de entrar na baliza. Contudo, a UEFA manteve a decisão.