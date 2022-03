Hannibal viu Ronaldo a apanhar sol e mudou a forma de pensar: «Não sei muito bem como falar com ele»

Hannibal Mejbri é opção de Ralf Rangnick no plantel do Manchester United ainda que não tenha qualquer jogo oficial pela equipa principal. O médio tunisino, de 19 anos, não cabe em si de contente por poder partilhar o relvado com Cristiano Ronaldo."Convivo com aquela que é talvez a pessoa que mais trabalha no mundo do futebol: Cristiano Ronaldo", vincou em entrevista à revista 'Onze Mondial'. Hannibal revelou que até tem problemas em dirigir-se ao cinco vezes Bola de Ouro pela grandiosidade que alcançou no desporto-rei."Eu vejo-o na TV desde pequeno, por isso não sei muito bem como falar com ele. Mas estar com ele é especial. Estou a treinar com um dos melhores jogadores da história do futebol. Aprendo todos os dias. Assisto a tudo o que ele faz e faço o mesmo depois", apontou.O jovem jogador mostrou-se até mudado face à influência do número 7 dos red devils."Quando tu o vês todos os dias, percebes que é tudo uma questão de trabalho para ele. Tudo o que ele faz, ele faz em prol do seu corpo. Lembro-me de um dia que estava ensolarado em Manchester e eu estava a assistir ao facto de ele estar a apanhar sol, com o peito a descoberto. Eu perguntei-lhe o porquê e ele respondeu: 'Porque as vitaminas são boas para o corpo'. Desde aquele dia, ponho-me muitas vezes ao sol. Também me inspiro na sua dieta e tento ter as mesmas coisas no meu prato. É um bom exemplo para todo o grupo", reiterou Hannibal.