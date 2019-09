Higuaín sobre Cristiano Ronaldo: «Encontrei uma pessoa diferente, mais madura»

Antigos companheiros no Real Madrid e agora defendem as cores da Juventus. Numa entrevista à Fox Sports Argentina, Gonzalo Higuaín abordou a relação de amizade com Cristiano Ronaldo, bem como as principais diferenças que notou no companheiro de equipa quando o voltou a encontrar no balneário da 'Vecchia Signora'."Eu já tinha jogado com ele em Espanha. Já passaram muitos anos... Agora, encontrei uma jogador e uma pessoa diferente, mais madura, com família. Estou feliz por voltar a jogar com ele", revelou o avançado argentino.Em 2009, Diego Armando Maradona abraçou o cargo de selecionador da Argentina. Uma passagem que, apesar de não ter sido de muito sucesso, Higuaín não esqueceu. "O Diego gera em ti aqui que ele próprio é e isso deixa-te completamente hipnotizado. Infelizmente, não tivemos muitos momentos, mas desfrutei imenso", afirmou.Tal como o 'El Pibé', que voltou à Argentina para treinar o El Gimnasya, o avançado da Juventus não descarta um regresso ao país de origem no futuro, principalmente ao River Plate, clube onde se formou: "Eu nunca fecho portas a nada. Têm um grande treinador e vários companheiros a quem eu tenho um grande carinho. As pessoas do River sempre foram espetaculares comigo, mas agora, tenho de pensar apenas no presente e desfrutar por estar na liga italiana", vincou.