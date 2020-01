Imparável: Cristiano Ronaldo já leva sete jogos consecutivos a marcar na Serie A

A Juventus venceu (2-1) na receção ao Parma, de Bruno Alves, em jogo da 20.ª jornada da Serie A, num encontro em que Cristiano Ronaldo voltou a marcar a diferença ao apontar mais dois golos.





Foi desta forma que Cristiano Ronaldo a inaugurou o marcador da Juve diante do Parma

Depois do hat-trick de Immobile, avançado da Lazio, diante da Sampdoria, que o transportou para uma impressionante marca de 23 golos apontados em apenas 20 jogos, pensou-se que Cristiano Ronaldo poderia começar a perder terreno no que toca à distinção de melhor marcador da prova... o que não aconteceu.



O avançado português voltou a ser preponderante diante do Parma e leva já sete jogos consecutivos a marcar para a Serie A, sequência essa que começou no encontro com a Sassuolo, na 14.ª jornada da prova, partida em que o internacional português apontou o golo do empate (2-2).





E já vão 16: Cristiano Ronaldo nem deixou o Parma festejar e respondeu com mais um golo

Na 15.ª jornada marcou o único golo da 'Vecchia Signora' na derrota com a Lazio, sendo que reservou mais dois tentos para o triunfo (3-1) diante da Udinese, na 16.ª ronda. Segue-se a 17.ª jornada e Cristiano Ronaldo voltou a dizer presente, marcando o golo do triunfo (1-2) na deslocação ao terreno da Sampdoria. Mas o melhor ainda estava para chegar.



No último encontro, diante do Cagliari, a contar para a 18.ª jornada, Cristiano Ronaldo reservou um hat-trick - o primeiro a contar para a Serie A, antes tinha apontado ao At. Madrid, em jogo dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, em 2019.