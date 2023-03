Ingleses avançam que Cristiano Ronaldo enviou avião com ajuda para vítimas dos terramotos na Turquia e Síria

Cristiano Ronaldo enviou um avião com bens para ajudar as vítimas dos terramotos do passado mês de fevereiro na Turquia e na Síria, segundo avança este domingo o jornal inglês 'Daily Mail'.De acordo com a publicação, no avião seguiram tendas, comida para adultos e bebés, almofadas, mantas, camas, leite e material médico. O apoio foi enviado para ambos os países afetados.Recorde-se que, já neste fim-de-semana, Cristiano Ronaldo realizou o sonho de Rabea Shaheen , um menino sírio de apenas 10 anos, que foi resgatado com vida dos escombros do sismo que no último mês abalou a Síria e a Turquia. O momento em que o craque recebe Rabea Shaheen, no hotel onde o Al Nassr estagiou antes do jogo com o Al Batin, foi partilhado através da página oficial de Turki Al-Sheikh, presidente da Autoridade de Entretenimento da Arábia Saudita, figura do reino que tratou da viagem da família do pequeno Rabea Shaheen até Riade para conhecer o seu ídolo.