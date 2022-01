Ingleses dizem que Cristiano Ronaldo poderá deixar o Manchester United no final da época

Se com Ole Gunnar Solskjaer ao comando o Manchester United não passava de uma equipa com várias oscilações em termos exibicionais, desde a chegada de Ralf Rangnick pode dizer-se que pouco mais mudou. Os red devils continuam a não conseguir mostrar aos adeptos um futebol que os possibilite de sonhar com a conquista de títulos esta temporada - na última jornada perderam para o Wolves de Bruno Lage e já veem o líder Manchester City com mais 22 pontos (ainda que os citizens tenham mais dois jogos realizados).

A edição online do 'Daily Star' desta sexta-feira dá conta da possibilidade de Cristiano Ronaldo ser um dos jogadores que poderá deixar Old Trafford no final da presente temporada. De acordo com esta fonte, o craque português receia que o treinador escolhido para assumir a equipa no início da próxima época não seja alguém em quem veja o potencial necessário para colocar o clube novamente na rota dos títulos.

No final da temporada, Ralf Rangnick assumirá o papel de consultor do clube, tal como foi previamente anunciado pelo Manchester United aquando da oficialização da contratação do técnico alemão, ex-coordenador técnico do Lokomotiv Moscovo, e poderá ter, junto de Richard Arnold, o novo chefe-executivo dos red devils a partir do próximo dia 1 de fevereiro - Ed Woodward irá deixar o cargo - um papel importante na escolha do próximo treinador.

De acordo com o 'Daily Star', entre as opções preferenciais de Richard Arnold estão os técnicos Mauricio Pochettino (Paris SG), Erik Ten Hag (Ajax) e Brendan Rodgers (Leicester).