Ingleses mostram primeiras imagens do luxuoso hotel que Cristiano Ronaldo quer abrir em Manchester

A imprensa inglesa mostrou este sábado as primeiras imagens do projeto apresentado pelo grupo Pestana às autoridades camarárias de Manchester para a construção daquele que será o sétimo hotel Pestana CR7. Segundo as informações adiantadas pelos vários jornais britânicos, o hotel ficará localizado entre a Piccadilly e a Newton Street, tendo em frente os Piccadilly Gardens.





Com espaços já abertos no Funchal e Lisboa, e com planos em andamento para novos hoteis em Nova Iorque, Madrid, Marraquexe e Paris, a parceria entre Cristiano Ronaldo e o conceituado grupo hoteleiro continua a dar frutos, agora para a construção de um hotel de quatro estrelas com 151 quartos, um espaço de restauração na zona inferior, um ginásio na cave e ainda um 'rooftop' com um amplo bar. O projeto em causa envolve um investimento de 27 milhões de libras (30 milhões de euros) e passará também por uma total remodelação do espaço envolvente.A ideia passa por abrir este novo espaço de 2023, ainda que tudo dependa da aprovação ou não do projeto por parte das autoridades.