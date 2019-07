Instagram de Ronaldo passado a pente fino no Brasil: "Nem parece vida real"

Ver essa foto no Instagram Chá das cinco ?? Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em 18 de Jul, 2019 às 8:44 PDT

Ver essa foto no Instagram Enjoying the vacation ??? Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em 25 de Jun, 2019 às 5:56 PDT

Ver essa foto no Instagram Lunch ???? Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em 6 de Abr, 2019 às 5:44 PDT

Ver essa foto no Instagram Good Morning Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em 16 de Jun, 2019 às 1:58 PDT

Cristiano Ronaldo é o futebolista com mais seguidores nas redes sociais, entre Facebook, Twitter e Instagram, são mais de 330 milhões. Por isso tudo o que o craque português publica tem grande impacto.No Brasil há quem diga que o Instagram do português parece uma espécie de editorial de revista. O site UOL fez um descontraído artigo sobre o tema, em que chega a uma conclusão óbvia: Ronaldo não é o tipo de pessoa que trabalha sentado em frente a um computador das 9 às 18, que almoça qualquer coisa rápido e que volta a casa 'ensanduichado' nos transportes públicos. Segundo a publicação, a vida do português "nem parece real"...E depois recorre a uma série de publicações feitas pelo jogador no Instagram, e deixa uma série de perguntas em cada uma delas."Quem toma café à tarde todo engomado, pronto para posar para um editorial de moda, e escolhe a posição menos ergonómica para tomar cha?", questiona o site."Quem janta com a família em casa, depois de 'um dia duro de trabalho', com esta vista para o sol poente?""Quem posa com os amigos valorizando os peitorais e o trapézio?""Quem combina roupa para um almoço em família?""Quem treina todo feliz, sem fazer cara de miúdo com prisão de ventre?"











Ver essa foto no Instagram Trabalho feito Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em 1 de Mar, 2019 às 6:34 PST

"E quem... Deixa para lá!"